Не поделили дорогу. В Тернополе столкнулись троллейбус и БРДМ, фото с места аварии

В среду вечером, 9 августа, в Тернополе столкнулись троллейбус и бронированная разведывательно-дозорная машина (принадлежит одному из подразделений Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области), никто не пострадал.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции на Тернопольщине.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на ул. Бродовская, по предварительным данным, водитель общественного транспорта не предоставил БРДМ преимущество в движении.

"Служебный транспорт двигался в сопровождении полицейской машины с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что недалеко от поселка Сад Сумской области водитель на грузовике SCANIA насмерть сбил двух мужчин-велосипедистов. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Фото: tp.npu.gov.ua