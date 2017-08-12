ДТП на Херсонщине: столкнулись джип и легковушка, четыре жертвы

В субботу, 12 августа, под городом Олешки Херсонской области столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и легковой автомобиль Peugeot, погибли четыре человека, три — пострадали.

Об этом говорится на странице ГУ Нацполиции на Херсонщине в Facebook.

В ведомстве уточнили, что авария произошла днем на автодороге "Олешки — Голая Пристань".

"… водитель автомобиля Peugeot выехал на встречную полосу для совершения обгона. Однако не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с Toyota, который двигался навстречу", — выяснили копы.

В результате ДТП водитель и три пассажира Peugeot, среди которых и восьмилетний мальчик, погибли от полученных травм. В тяжелом состоянии госпитализированы два пассажира легковушки и водитель джипа.

Начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что под Киевом на Бориспольской окружной вблизи одной из АЗС столкнулись ВАЗ и Opel, погибли семь человек. Узнать больше о последствиях аварии можно здесь.

Фото: facebook.com/khersonpolice.officialpage