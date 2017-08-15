Враг накрыл огнем опорники силовиков под Мариуполем, ранены два бойца АТО

На Донбассе в зоне проведения антитеррористической операции сегодня вооруженное противостояние из Авдеевской промзоны переместилось на Мариупольское направление, двое бойцов получили ранения.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 в Facebook.

Отмечается, что сегодняшний день в зоне проведения операции снова был беспокойным.

"Для сравнения, на прошлой неделе, в светлое время суток, количество обстрелов наших позиций со стороны российско-оккупационных группировок было минимальным. На этой же неделе боевики открывают огонь без учета времени и фактически вдоль всей линии разграничения", — отметили в штабе.

Сообщается, что с начала суток вооруженное противостояние из Авдеевской промзоны переместилось на Мариупольское направление, где под минометный огонь противника попали опорные пункты Вооруженных сил Украины в районе Широкино, Новотроицкого, Павлополя. Ночью в результате гранатометного обстрела укреплений сил АТО на подступах к Марьинке и Водяному двое украинских военных получили ранения.

На Луганском направлении огневые провокации противника зафиксированы недалеко от Новоалександровки и Троицкого, на Донецком — оккупанты днем выпустили 15 мин калибра 82 миллиметра вблизи Верхнеторецкого.

Напомним, ранее сообщалось, что обстановка в районе Авдеевки Донецкой области остается очень неспокойной.