Под Одессой пьяный водитель влетел в полицейское авто, пострадал участковый офицер

Под Одессой пьяный водитель влетел в полицейский автомобиль, в результате чего участковый получил серьезные травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

"Предварительно установлено, что во время несения службы на участке обслуживания в с.Холодна Балка Беляевского района на служебный автомобиль ВАЗ, который стоял на обочине и в котором находился 26-летний полицейский, совершил наезд автомобиль Nissan, под управлением водителя, который находится в состоянии сильного алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

Водитель задержан. Участковый офицер с тяжелыми ранениями в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомнипм, 15 августа в Черкасской области возле села Бузовка Жашковского района в результате столкновения двух авто три человека погибли, еще четверо — получили травмы.