В Днепре пьяный атошник на "шестерке" ехал с разбитыми и фарами и без лобового стекла, пострадали 4 копа

В Днепре четыре патрульных полицейских пострадали от дебоша пьяного водителя и его знакомой женщины после того, как остановили ВАЗ, который ехал по улице с разбитыми фарами и без лобового стекла.

Как сообщили в пресс-центре Нацполиции в Днепропетровской области, 12 августа, около 19.00 поступил вызов, что по улице Максима Кука автомобилем управляет водитель с признаками алкогольного опьянения.

Патрульный экипаж, прибыв по указанному адресу, заметил движущийся ВАЗ 2106, в котором отсутствовало лобовое стекло и были разбиты фары.

Патрульный экипаж, остановив нарушителя, предложил гражданину проехать в отделение полиции, чтобы оформить протокол. Однако мужчина стал вести себя агрессивно, и сопротивляться полицейским. В ситуацию вмешались родственники и знакомые задержанного. Одна из женщин начала мешать патрульным, ругалась, хватала за форму и пыталась затеять драку. А потом вместе с водителем набросилась на правоохранителей.

Патрульный экипаж вызвал подкрепление. В результате, при задержании нарушителей пострадали 4 полицейских. Они получили ушиб мягких тканей головы, лица, конечностей, а также гематомы и ссадины. Водителя и женщину задержали.

Относительно действий этих граждан открыто производство по ст.342 УК (Сопротивление сотруднику правоохранительного органа).

Как выяснилось, 9 августа водителя "шестерки" уже останавливал патрульный экипаж. Тогда на него составили протокол по ст.130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения). Но это не повлияло на 31-летнего мужчину — бойца АТО, который находился в отпуске и в срок не вернулся в расположение своей воинской части.

Напомним, в Одессе водитель с документами майора СБУ сбил мотоциклистку, протаранил три авто и сбежал.