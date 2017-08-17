На Харьковщине на "стене Яценюка" задержаны нелегалы

В среду, 16 августа, в Харьковской области пограничники задержали нелегалов из Молдовы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным пресс-службы ведомства, задержание прошло в рамках операции "Мигрант" совместно с сотрудниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

Как уточнили пограничники, молдован поймали на участке ответственности отдела "Дергачи" между Журавлевкой (Россия) и Токаревкой (Украина), благодаря инженерно-техническому обустройству госграницы.

По словам задержанных, они являются гражданами Молдовы. Мужчины пытались пересечь государственную границу Украины вне пункта пропуска. Задержанных привлекли к админответственности по ст. 204-1 Кодекса Украины об административном правонарушении. Их дальнейшую судьбу также решит суд.