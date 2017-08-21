Сбился с пути во время бури. При восхождении на Монблан погиб украинский альпинист

В субботу, 19 августа, в западных Альпах на вершине Дом-дю-Гюте в горном массиве Монблан спасатели нашли тело украинского альпиниста.

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на Le Figaro.

Как отмечает издание, 42-летний мужчина начал восхождение на Монблан в пятницу, 18 августа, однако его застала буря.

"Он сбился с пути, и поэтому он подал сигнал о помощи около 22:00 (23:00 по киевскому времени). Однако начать спасательную операцию не удалось, потому что гора находилась в эпицентре бури", — объяснил представитель французской жандармерии.

Отмечается, что из-за погодных условий спасательный вертолет смог подняться в воздух только в субботу утром, когда и было обнаружено тело. По предварительным данным, смерть наступила в результате падения со скалы.

По данному факту проводится расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что снежная лавина в Альпах накрыла гида и восьмерых лыжников, есть погибшие.