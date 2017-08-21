Боевики обстреляли Зайцево зажигательными боеприпасами, опубликованы фото и видео разрушений

Вчера, 19 августа, в результате обстрела боевиками из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов домов мирных жителей в поселке Зайцево возник пожар, здания разрушены полностью.

Об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) в Facebook пресс-центра штаба АТО.

"В результате попадания зажигательных боеприпасов возник пожар в жилых домах и хозяйственных постройках на улицах Федорова и Вернадского, расположенных вблизи линии разграничения. Дома и имущество сгорели. К счастью, никто из местных жителей не пострадал", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Вооруженные Силы Украины на провокации не поддались, ответный огонь не открывали.

"Украинская сторона СЦКК осуждает действия НВФ ОРДО относительно обстрелов населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", — добавили в украинской стороне СЦКК.

Напомним, ранее сообщалось, что 19 августа, незаконные вооруженные формирования 30 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один украинский защитник получил ранения.

Фото, видео: @ato.news.