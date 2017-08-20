Стрельба и мешок на голову. В Черкасской области поймали похитителей людей

Полиция в Черкасской области задержала вооруженных похитителей двух людей.

Об этом идет речь в сообщении сектора коммуникации областной полиции.

"От дежурного ГосЧС в Главное управление Национальной полиции в Черкасской области поступила информация от гражданина о том, что их с товарищем похитили. Двое неизвестных произвели несколько выстрелов в их сторону, втолкнули в грузовой фургон и увезли в неизвестном направлении. Также потерпевший рассказал, что похитители надели им на голову мешки, связали их и сказали, что везут убивать", — говорится в сообщении.

На территории черкасской оперативной зоны был введен план "Перехват", а полицейские начали розыск похитителей.

Отмечается, что во время отработки территории полиция заметила подозрительный фургон, который, нарушая правила дорожного движения, на большой скорости резко свернул с основной дороги в безлюдное место в промышленную зону. После преследования грузового автомобиля черкасские правоохранители задержали похитителей, которые были непосредственно причастны к избиению и похищению потерпевших.

"Открыв кузов, работники полиции увидели окровавленных мужчин, связанных веревкой, а у них на головах были мешки. Во время осмотра места происшествия правоохранители нашли два пистолета, которыми похитители стреляли в мужчин.

Освобожденных 31-летних пострадавших доставили в Черкасскую городскую больницу для оказания первой медицинской помощи", – рассказывают в полиции.

Как выяснилось, похитителями оказались местные жители 40 и 32 лет. Их задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, с ними работают следователи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.

По данному факту Черкасским отделом полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее киевские правоохранители нашли парня, похищенного накануне в Днепровском районе столицы.

Видео: Поліція Черкащини.