На Херсонщине накрыли банду наркоторговцев. Изъяли марихуаны на 2 миллиона, опубликованы фото

В Херсонской и Запорожской областях полиция изъяла крупную партию марихуаны на 2 миллиона гривен.

Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникации полиции Херсонской области.

Отмечается, что к распространению наркотиков были причастны пять человек. Их задержание проходило одновременно на территории Херсонской и Запорожской областей.

По месту жительства фигурантов было проведено 11 обысков. У злоумышленников изъято 60 кг расфасованной и готовой к сбыту марихуаны на общую сумму более 2 миллионов гривен, а также большое количество наличности, полученной от продажи наркотиков.

Кроме того, оперативники обнаружили наркоплантации, на которых участники группировки выращивали элитные сорта конопли. Помещения были оснащены всем необходимым оборудованием.

Организатором преступной группы оказался житель Дагестана (Россия). Злоумышленники постоянно меняли телефоны и автомобили. Во время переговоров с клиентами они использовали кодовые слова. Марихуану продавали только большими партиями и исключительно проверенным клиентам.

Открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве у мужчины изъяли наркотиков на три миллиона.

Фото: hr.npu.gov.ua.