В Одесской области кикбоксеры жестоко избили журналиста, нападавшие задержаны

Нападавшие являются жителями Черноморска.
Об этом сообщил сам журналист на сайте pravdand.com.
"Подвергся нападению лиц, вооруженными железными битами. Получив первый удар в голову, начал обороняться, в результате чего один из нападавших потерял ключи от своего автомобиля, что и позволило установить преступников очень быстро — спасибо, наша овидиопольская полиция сработала быстро", — говорится в сообщении Варшанидзе.
Он уточнил, что нападавшие являются жителями Черноморска, по предварительным данным, это спортсмены одного из спортивных кикбоксерских клубов. На данный момент все трое установлены и задержаны.
"Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников Овидиопольского отдела полиции личности трех злоумышленников установлены. Они доставлены в Овидиопольский отдел полиции. Проводятся первоочередные следственные действия", — сообщили в ГУ НП Одесской области, сообщает УНИАН.
По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно иностранец жестоко избил участника АТО.
Фото: pravdand.com.
Видео: Pravda ND.