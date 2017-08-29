В Кальмиусском пьяный боевик угнал легковушку и снес автобусную остановку, ранены два местных жителя

Во время празднования Дня шахтера на временно оккупированных территориях Донбасса отмечен рост количества случаев преступных действий российских военнослужащих в отношении местного населения, грубых нарушений воинской дисциплины, которые привели к потерям личного состава.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, 27 августа боевик из 1-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса ДНР в Кальмиусском (бывший город Комсомольское в Старобешевском районе Донецкой области), пребывая в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль "Опель Вектра", принадлежавший гражданскому лицу.

Пьяный террорист потерял управление на легковушке и протаранил автобусную остановку, в результате чего травмы различной степени тяжести получили два местных жителя, добавили в ГУР МОУ.

Ранее "Главред" сообщал, что под Новоазовском пьяные "морпехи" устроили ДТП, есть пострадавшие.