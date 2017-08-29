"Праздник удался". День шахтера на Донбассе отметили массовой дракой боевиков с местными жителями

Во время празднования Дня шахтера на временно оккупированных территориях Донбасса отмечен рост количества случаев преступных действий российских военнослужащих в отношении местного населения, грубых нарушений воинской дисциплины, которые привели к потерям личного состава.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, во время праздничных мероприятий в 50-тысячном Шахтерске (Торезская агломерация), посвященных Дню шахтера, произошла драка между военнослужащими одного из подразделений 1 АК и местными жителями.

Ранее "Главред" сообщал, что в Макеевке два российских оккупанта убили гражданского.