На Яворовском полигоне умер военный

В одной из воинских частей, расположенных в районе Яворовского полигона Львовской области, во время занятий по изучению личного состава умер резервист.

Об этом пишет Сегодня.

"ЧП произошло 30 августа около 12:00. Военнослужащему неожиданно стало плохо. Медики воинской части пытались реанимировать бойца, но безрезультатно", — сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра Минобороны Александр Поронюк.

В Международном центре миротворчества и безопасности, что во Львовской области, идет подготовка десантников по стандартам НАТО.

По предварительным данным, военнослужащий умер от острой сердечной недостаточности. На месте происшествия работают оперативники военной службы правопорядка и полиции. По факту смерти военнослужащего командир воинской части назначил служебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба "Железной бригады".

Напомним, в зоне АТО погиб украинский военный.