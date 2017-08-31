Столкновение поездов в Польше: украинцы не пострадали

В среду, 30 августа, в Польше в результате столкновения поездов не пострадали граждане Украины.

Об этом говорится в Twitter Департамента консульской службы МИД нашей страны.

По словам представителя польской железнодорожной компании Мирослава Шименеца, после инцидента движение уже восстановлено, пишет РИА Новости.

"Консул Украины в Гданьске сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших в результате столкновения поездов 30.08.17", — отметили в ведомстве.

Зіткнення двох потягів у Польщі. Консул з'ясовує, чи не постраждали українці. Екстрений зв'язок +48607654333. pic.twitter.com/EEg6ZmHJfg — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) August 31, 2017

Консул України у Гданську повідомляє про відсутність українців серед постраждалих унаслідок зіткнення потягів 30.08.17. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) August 31, 2017

Напомним, вечером 30 августа в Старогардском районе Польши на железнодорожной станции пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом, пострадал более 20 человек, в том числе четыре ребенка.

Фото: facebook.com/erwin.stawikowski