На Днепропетровщине у ребенка взорвалась граната — попал в реанимацию

Во вторник вечером, 5 сентября, в селе Новолозоватовка Днепропетровской области у 13-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде, взорвалась граната Ф-1, он пострадал и попал в реанимацию.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился около 17:30.

"… пострадавшего доставили в больницу, где ему диагностировали взрывное ранение живота и внутрибрюшное кровотечение", — отмечается в сообщении.

Полицейские выяснили, что боеприпас привез из зоны АТО на Донбассе дядя мальчика, несколько лет граната хранилась на чердаке бабушки ребенка, где он ее и нашел. Во время обыска в доме бабушки копы обнаружили еще шесть патронов калибром 5,45 мм.

По факту случившегося начато производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с дополнительной отметкой "несчастный случай".

Напомним, вечером 4 сентября в селе Фурсы Киевской области мужчина взорвал себя гранатой, он скончался от полученных травм на месте происшествия. Узнать больше о происшествии можно здесь.

Фото: dp.npu.gov.ua