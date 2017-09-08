Массовое отравление шашлыком в Херсоне, пострадали 16 человек, в том числе и дети

В Херсоне — массовое отравление шашлыком из супермаркета. В больнице оказались 16 человек, в том числе и дети.

Владельцы магазина не пускали работников Госпродпотребслужбы для проведения проверки. Анализы удалось взять только после судебного предписания, в сопровождении полиции, сообщает ТСН.

Пострадавшая Вера Панова рассказывает, "30 гривен и пять дней в инфекционной больнице, а все потому, что не смогла пройти мимо ароматного шашлыка".

"Мы с ребенком купили один на двоих. Пошли домой, поели, вот, и так получилось, что это была основная наша еда", — рассказывает пострадавшая.

Уже в больнице семья познакомились с другими херсонцами, которые также лакомились шашлыком из этой же кулинарии. В течение 4 дней к медикам обратилось 16 таких людей с одинаковыми симптомами. Когда информацию о массовом отравлении передали в Госпродпотребслужбу, ее сотрудники пришли в кулинарию с проверкой. Однако внутрь их не пустили: ни самих себя, ни с патрульными. На страже встал муж владелицы кулинарии. В третий раз сюда пришли уже с постановлением суда. Владельцев заведения не было, работники сопротивление оказывать не стали. Лаборанты взяли смывы с продукции и витрин. А потом пошли в подсобные помещения и на склад.

"Роздробка туш проходит в складском помещении, где нет воды, нет условий, даже, помыть руки", — говорит и.о. председателя Херсонского городского управления Госпродпотребслужбы Марина Малахова.

За нарушение норм и недопуск специалистов для обследования, в полиции открыли уголовное производство. Однако юрист владельцев кулинарии заявил, что будет обжаловать и решение суда об обыске и саму проверку, а пострадавшие еще должны доказать, что отравились именно здесь. Работники учреждения сдавать анализы отказались, результаты проверки продукции будут готовы через несколько дней. К тому времени кулинария будет работать в обычном режиме.

Напомним, на Ровенщине в райцентре Заречное отравились продуктами 16 учеников первого класса гимназии.

фото: favoritekherson.co; Видео: ТСН