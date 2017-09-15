На Бутовке силы АТО заставили боевиков соблюдать "режим тишины", один украинец погиб

За прошлые сутки, 14 сентября, боевики и российские военные на Донбассе 28 раз нарушили перемирие. Силы АТО 13 раз открывали ответный огонь. В результате боевых действий один украинский военный погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО на странице в Facebook.

В районе проведения АТО в конце прошлых суток обстановка несколько обострилась, однако осталась контролируемой украинской армией. После 18 часов боевики активизировали обстрелы наших позиций на всех направлениях, используя при этом минометы калибра 82 миллиметра.

Так, наиболее горячо было на Приморском направлении. Трижды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов российские наемники открывали огонь в районе Водяного. 7 мин калибра 82 миллиметра боевики выпустили около Марьинки. Также под вражеские обстрелы попали наши укрепления на подступах к Павлополю, Талаковке, Гнутово.

Неспокойно было и на Донецком направлении. Из минометов и вооружения БМП оккупанты били по нашим защитникам у Зайцево, из гранатометов дважды накрывали Авдеевскую промзону. А около 21 часов из гранатометов и пулеметов противник начал обстрел украинских позиций недалеко от шахты Бутовка. Наши бойцы огнем принудили боевиков к соблюдению "режима тишины". К сожалению, в результате этого противостояния погиб один военнослужащий сил АТО.

На Луганском направлении после почти недельного затишья российские оккупанты вечером и ночью 6 раз из минометов, различных видов гранатометов, стрелкового оружия били по нашим опорным пунктам у Крымского.

Напомним, сутками ранее, 13 сентября, боевики 25 раз открывали огонь по опорным пунктам украинской армии. Во время боевых действий один украинский военный получил ранения.