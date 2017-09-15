На Львовщине из табельного оружия застрелился военный

На Львовщине в воинской части возле села Нежухов Стрыйского района военный совершил самоубийство.

Об этом сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра Минобороны Украины Александр Поронюк, пишет УНИАН.

По данным представителя Минобороны, 42-летний военнослужащий выстрелил себе в грудь из табельного огнестрельного оружия, когда находился на службе по охране складов горюче-смазочных материалов.

По мнению Поронюка, военный мог предпринять такой шаг из-за семейных неурядиц. Погибший был жителем Львовской области.

Точные причины трагедии пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что вблизи поселка Каланчак Херсонской области застрелился военнослужащий-контрактник,