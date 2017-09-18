Взятка и погоня. Убегая от СБУ, полицейский-вымогатель устроил ДТП

В Донецкой области следователи прокуратуры совместно с работниками СБУ разоблачили в получении взятки заместителя начальника сектора превентивной деятельности Торецкого отделения полиции Бахмутского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы донецкой прокуратуры.

Отмечается, что в прокуратуру обратился гражданин с информацией о том, что на него осуществляют давление работники полиции, требуя систематического предоставления взяток за не препятствование предпринимательской деятельности и не составление административных протоколов.

Следователи прокуратуры задокументировали 2 факта получения неправомерной выгоды работником полиции на сумму 3000 и 5000 грн.

Во время второй передачи средств полицейский пытался уйти от следователей, в результате чего попал в дорожно-транспортное происшествие.

Действия полицейского квалифицированы по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). Решается вопрос о его задержании и сообщения о подозрении.

Неотложные следственные действия, устанавливаются все лица, причастные к совершению уголовного преступления. Следствие ведут следователи областной прокуратуры.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кропивницком на взятке поймали полицейских-вымогателей.

Фото: don.gp.gov.ua.