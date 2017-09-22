Под Мариуполем прогремели взрывы на складах с боеприпасами

В пятницу, 22 сентября, возле села Малоянисоль Никольского района Донецкой области прогремели взрывы на складах боеприпасов.

Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникации полиции Донецкой области.

"Около 16.20 на складах боеприпасов в районе села Малоянисоль прогремели взрывы. На место происшествия направлены сотрудников ГСЧС", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар возник в поле. В настоящее время спасатели борются с огнем.

Отмечается, что на место выехали сотрудники Никольского отдела полиции и ответственные от руководства полиции Донетчины совместно с военной прокуратурой области.

Правоохранители взяли территорию в оцепление, чтобы люди не попали в огненную ловушку.

Данных о пострадавших на данный момент нет.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан о правонарушениях и других событиях. Проводится проверка.

В пресс-службе Минобороны отметили, что под Мариуполем, где в пятницу, 22 сентября, прогремели взрывы на складах боеприпасов, проходит эвакуация личного состава, а также принимаются меры по локализации пожара.

Отмечается, что с целью выяснения обстоятельств, которые привели к чрезвычайной ситуации на место происшествия отбывает оперативная группа офицеров Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины во главе с заместителем Министра обороны Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе в многоэтажке прогремел взрыв, есть жертва.

Фото: mvs.gov.ua.