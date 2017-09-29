Янтарные разборки в Луцке. Во время обыска "копатели" взяли в заложники полицейских

В Луцке во время обыска одной из квартир в рамках дела о нелегальной добыче янтаря двое вооруженных мужчин взяли в заложники сотрудников полиции.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

Отмечается, что инцидент произошел около 11:00 в доме на улице Огиенко. При этом сотрудники Управления защиты экономики в Волынской области прибыли на указанный адрес согласно постановлению суда для обыска.

Наниматели квартиры, граждане в возрасте 30 и 25 лет, угрожая оружием не позволили полицейским провести обыск в помещении квартиры и заставили их покинуть жилье и подъезд дома.

Впоследствии, после приезда адвоката, правоохранители провели санкционированный обыск во время которого, в частности, изъяли янтарь, станки для его обработки, компьютер, мобильные телефоны, патроны и деньги.

Кроме этого, полицейские также изъяли карабин и пистолет травматического действия "Форт-12 РМ", которыми лучане угрожали правоохранителям.

"По данному факту следователи волынской полиции начали уголовные производства по ч. 1 ст. 349 (захват представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника) ч. 3 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленников задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения в инкриминируемых преступлениях и избрании меры пресечения", — сообщил Петр Шпига, начальник ГУНП в Волынской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве и Луцке изъяли сотни килограммов янтаря.

Фото: gp.gov.ua.