Боевик ЛНР застрелил двух "сослуживцев", а "морпех" ДНР — совершил самоубийство из-за издевательств

В последнее время украинская разведка получила сведения о внутренних конфликтах в отдельных подразделениях российских оккупационных войск.

Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, сообщает УНИАН.

"В так 4-й бригаде (Алчевск, "армия" ЛНР) боевик застрелил двух своих коллег во время ссоры. В 7-й бригаде (Дебальцево, "армия" ДНР) боевик пытался застрелить своего командира взвода. На этот раз по материальным причинам. И в так называемом 9-м полку (Новоазовск, "армия" ДНР) боевик совершил самоубийство из-за издевательств со стороны других боевиков. Все эти инциденты командование противника уже традиционно списывает на мифические обстрелы со стороны наших войск", — сообщил он.

Напомним, двумя неделями ранее "Главред" сообщал, что командир "морпехов" ДНР расстрелял рядового боевика, потому что "не понравился" подчиненный.