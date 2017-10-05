Вымогали деньги за аренду недвижимости. В Одессе на взятке погорели руководители "Укрпочты"

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятках руководство областной дирекции "Укрпочты".

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители установили, что начальник дирекции совместно с подчиненным руководителем отдела требовали взятку от коммерческой структуры за передачу в аренду привлекательных объектов в центре Одессы.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что чиновники оценили в 9,6 тыс. долларов ежемесячную аренду трех объектов недвижимости общей площадью почти полторы тысячи и земельного участка размером 1,2 тысячи квадратных метров. Через год злоумышленники обещали бизнесменам за "отдельную плату" начать процедуру отчуждения в их пользу имущества "Укрпочты".

Оперативники СБУ "взяли" руководителя отдела в кафе возле офиса "Укрпочты" при получении оплаты за первый месяц аренды. Начальника дирекции правоохранители задержали в служебном кабинете.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области на взятке поймали двух полицейских.

Фото: СБУ.