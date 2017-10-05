Ящики с патронами и гранатами. На Днепропетровщине перехватили грузовик с опасным грузом

В четверг, 5 октября, в Днепропетровской области на стационарном посту в селе Николаевка Першотравенского района работники сектора реагирования патрульной полиции Павлоградского отдела полиции и сотрудники СБУ остановили автомобиль КамАЗ, в котором обнаружили арсенал боеприпасов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что во время осмотра транспортного средства в кузове правоохранители обнаружили ящики с большим количеством патронов и гранатами с запалами. Никаких документов на опасный груз водитель полицейским не предоставил.

Для выяснения всех обстоятельств дела на место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье задержали торговца оружием.

Фото: dp.npu.gov.ua.