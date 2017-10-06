На Житомирщине полиция сняла с поезда 30 пьяных дебоширов из Польши

Вчера, 5 октября, на станции Коростень в Житомирской области из-за нарушения общественного порядка и нетактичное поведение из скоростного поезда "Интерсити" сообщением Перемышль—Киев были высажены 30 пассажиров.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзалізниці" сообщает УНИАН.

"Во время поездки в скоростном поезде группа пассажиров из Перемышля после отправления поезда со станции Львов стала вести себя вызывающе, очень громко разговаривать, употреблять алкогольные напитки, нарушать общественный порядок и мешать спокойно путешествовать другим пассажирам", — говорится в сообщении.

В "Укрзалізниці" отметили, что в целях соблюдения порядка во время путешествия и для обеспечения комфорта других пассажиров, а также в соответствии с пунктом 8.38 Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, эта группа была высажена на станции "Коростень" с привлечением дежурного по вокзалу и представителей полиции, а на проездных документах поставлены соответствующие отметки.

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