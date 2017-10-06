ДТП на Закарпатье. Микроавтобус слетел с трассы в кювет, пострадали пятеро детей

В Закарпатской области в селе Котельница в ДТП получили травмы несовершеннолетние пассажиры автомобиля Nissan Primastar.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

В четверг, 5 октября, водитель авто не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. На момент аварии в машине находились 10 пассажиров, семеро из которых — дети.

32-летний водитель, двигаясь со Львова в Тячев, из-за непогоды потерял контроль над авто, в результате аварии пятеро детей получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Сейчас открыто уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое руководит транспортным средством, что повлекло пострадавшему средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Водителя проверяли на содержание алкоголя в крови, мужчина был трезв. В свою очередь автомобиль поместили на штрафплощадку.

Напомним, ранее на Киевщине Opel на встречке протаранил маршрутку: погибли трое.

Фото: zk.npu.gov.ua.