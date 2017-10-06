В ЛНР в результате взрыва газа в жилом доме есть пострадавшие, опубликованы фото

На территории оккупированной Луганщины, в городе Перевальске, в результате взрыва в многоквартирном доме есть пострадавшие.

Об этом сообщает depo.ua со ссылкой на ресурсы сепаратистов.

Отмечается, что из дома временно отселены 16 человек, в том числе трое детей.

Взрыв произошел 5 октября около 16.00 в доме на улице Стаханова.

"В квартире на втором этаже двухэтажного 16-ти квартирного жилого дома произошел взрыв, предположительно, бытового газа, в результате чего произошло обрушение стен в квартирах №№ 7,8, разрушены крыша, перекрытие над квартирой № 8, а также перекрытия, межквартирная перегородка в нежилой квартире № 7. Коммунальщики отключили дом от газо-, электро- и водоснабжения", — рассказали спасатели.

На месте взрыва пострадала 79-летняя хозяйка квартиры №8. В состоянии средней степени тяжести с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, ушиб основания черепа, ожог лица второй степени" была госпитализирована в травматологическое отделение горбольницы Перевальска.

Квартиры № 7 и № 8 разрушены полностью, еще четыре квартиры будут обследованы экспертной комиссией на предмет дальнейшей эксплуатации.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЛНР в ходе пьяной ссоры боевик застрелил двух подельников.