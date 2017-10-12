Взрыв на шахте в оккупированном Шахтерске, три горняка погибли

В оккупированном боевиками ДНР Шахтерске Донецкой области произошел взрыв газо-воздушной смеси в районе ранее ликвидированной шахты №16. В результате погибли три человека.

На момент взрыва в шахте находились 5 горняков, сообщили в "МЧС ДНР".

В поисково-спасательных работах были задействованы 59 человек личного состава и 12 единиц техники.

Город Шахтерск расположен в восточной части Донецкой области неподалеку границы с Россией. С апреля 2014 года находится под контролем боевиков ДНР.

Напомним, ранее нардеп Дмитрий Тымчук отметил, что в Донецке горняки массово увольняются, а в Макеевке — бунтуют и требуют зарплату.