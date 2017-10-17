Шкиряк заявил, что у сторонника Семенченко изъяли арсенал оружия и боеприпасов, опубликованы фото

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили арсенал оружия и боеприпасов в гараже мужчины, связанного с народным депутатом Семеном Семенченко.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на странице в Facebook.

"Сегодня в рамках уголовного производства и проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники Нацполиции и СБУ провели санкционированный обыск в гараже гражданина М., который имеет непосредственное отношение к формированию Константина Гришина (настоящее имя Семена Семенченко). В ходе обыска изъят арсенал оружия: автомат АКС, 5 боевых гранат РГД-5, цинковый ящик патронов калибра 5,45 мм", — говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 17 октября, в Киеве под стенами Верховной Рады проходила акция протеста ряда оппозиционных сил. Организаторы и участники мероприятия требовали от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

Фото: Фейсбук З.Шкиряка.