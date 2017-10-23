Позарились на 400 тысяч. В Тернополе на взятке поймали двух фискалов

В Тернополе правоохранители задержали двух чиновников Государственной фискальной службы по подозрению в получении 400 тысяч гривен взятки.

Об этом идет речь в сообщении департамента защиты экономики Национальной полиции.

Правоохранители провели ряд процессуальных мер для установления должностного лица, которое за "вознаграждение" помогал решать вопрос об уменьшении размера официальных штрафных санкций.

Полицейские выяснили, что во время плановой выездной документальной проверки работники Фискальной службы выявили многочисленные нарушения, за которые правонарушитель должен уплатить в бюджет более 1 млн гривен.

Так, руководитель одного из отделений Кременецкой объединенной государственной налоговой инспекции ГФС в Тернопольской области за 400 тыс. гривен неправомерной выгоды согласился решить данный вопрос.

В понедельник в одном из тернопольских ресторанов чиновник был задержан, у него изъяли полученные в качестве взятки деньги.

Кроме того, был задержан и государственный ревизор-инспектор Главного управления ГФС в Тернопольской области, который "забыл" внести в акт проверки некоторые нарушения.

В рамках производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса, проводятся санкционированные обыски по месту жительства фигурантов дела и в помещениях налоговой инспекции и Фискальной службы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на взятке поймали полковника ВСУ.

Фото: npu.gov.ua.