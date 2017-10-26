В Николаеве два пьяных офицера полиции устроили драку в кафе, опубликованы фото и видео

В Николаеве двое пьяных офицеров полицейских устроили драку в кафе

Как сообщили в пресс-службеобласти, полицейских уже отстранили от исполнения служебных обязанностей.

По информации правоохранителей, двое участковых офицеров Ингульского отдела полиции Николаева в состоянии опьянения подрались с посетителями заведения.

По данному факту назначено служебное расследование, по результатам которого решится дальнейшее пребывание офицеров на занимаемых должностях и в структуре Национальной полиции вообще.

Как сообщает местное издание Новости-N, в среду, 25 октября, пьяный участковый инспектор Ингульского райотдела полиции в сопровождении двух женщин зашел в помещение кафе-магазина "Юбилейный", где буквально с порога развязал конфликт с другими посетителями, которые тоже были навеселе. Спор перерос в драку.

"Участковый" ударил одного, затем второго. Ответ не заставил себя долго ждать — разбушевавшийся "страж порядка" также несколько раз получил по физиономии. Очевидцы утверждают, что после этого "участковый" достал пистолет. Драка выплеснулась на улицу", — пишет издание.

Напомним, 19 октября, в центре Николаева в массовой драке участвовали 100 парней, задержали 5 человек.

фото; видео: novosti-n.org