ДТП в Польше. Бус с украинцами протаранил лесовоз, есть погибшие и пострадавшие

В Польше в результате ДТП погибли двое украинцев, еще пятеро находятся в реанимации.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

"На 11 национальной дороге вблизи Гливице бус Volkswagen на закруглении дороги на высокой скорости врезался в лесовоз", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что погибших и пострадавших извлекали спасатели. Водитель и пассажир скончались на месте, еще 5 человек в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию.

Напомним, в Финляндии поезд протаранил БТР, 4 погибших, 8 пострадавших.

Фото: @dtp.kiev.ua, lubliniec.naszemiasto.pl.