Под Славяносербском диверсанты уничтожили командира боевиков ЛНР — СМИ

В четверг, 26 октября, возле захваченного поселка Сентяновка (до переименования — Фрунзе) Луганской области диверсионно-разведывательная группа, не факт, что украинская, уничтожила командира боевиков ЛНР Сергея Зубова ("Шарави").

Об этом сторонник террористов ЛДНР Андрей Исетский написал на своей странице в запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте", сообщает "Обозреватель".

В то же время он уточнил, что инцидент произошел на автотрассе под подконтрольном противнику Славяносербском.

"Погиб 26 октября 2017 г. Так сложилось в ЛНР, что командиры ополчения, вышедшие из открытых боев непобедимыми, погибали на автотрассах Луганщины от тех же пуль и взрывов, из засад, в спину… Так погиб и Сергей...", — говорится в сообщении.

Ранее спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сообщил, что на Донбассе с 14 по 21 октября были убиты 13 боевиков, а еще 18 — получили ранения.