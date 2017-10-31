Убийство Амины Окуевой — свидетельство несостоятельности украинских спецслужб?

Автомобиль добровольца АТО, пресс-секретаря Батальона имени Джохара Дудаева Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева 30 октября в Киевской области расстреляли неизвестные, в результате чего Окуева была убита выстрелом в голову, а ее супруг ранен в ногу.

По словам спикера Главного управления Нацполиции в Киевской области Николая Жуковича,правоохранители расценивают убийство Окуевой как заказное. Он заявил, что "уже открыто уголовное производство и зарегистрировано в ЕРДР по ст. 115, умышленное убийство, п. 11 расценивается как заказное убийство".

Правоохранители рассматривают две основные версии убийства, предполагая, что за этим может стоять либо Россия, либо окружение Рамзана Кадырова.

"Основных версий две — это действия российских спецслужб, убийство с целью дестабилизации общественно-политической ситуации, создание атмосферы террора и ужаса в Украине. А вторая — это действия лиц, находящихся на территории Чеченской республики, это месть Адаму за то, что он пошел против Рамзана Кадырова и его окружения", — рассказал народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко.

Следует отметить, что это не первое покушение на Окуеву и Осмаева в этом году. В них стреляли 1 июня в Киеве. Нападавший назвался французским журналистом и пригласил супругов на встречу, а затем в машине выстрелил в Адама, но Амина выстрелила в ответ. Окуева считала, что нападал на них опытный киллер, которого готовили в ФСБ РФ или ГРУ РФ,

Тогда, после нападения, супруги отказались от государственной охраны. Пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало уточнил, то "после того, как истек срок предоставления госохраны, они отказались от охраны после нескольких месяцев с момента инцидента", при этом причины отказа не назывались.

Муж Окуевой Адам Осмаев связывает нынешний обстрел авто и убийство Амины с предыдущим покушением и видит в нем российский след, как и в ситуации с покушением на нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука на прошлой неделе.

Эксперты, с которыми общался "Главред", сошлись во мнении, что после первого покушения было очевидно, что Окуеву и Осмаева не оставят в покое, потому украинские спецслужбы, не взирая ни на что, не должны были спускать с них глаз. Тогда, возможно, удалось бы избежать нынешней трагедии.

По словам специалистов, убийство Амины Окуевой стало свидетельством несостоятельности и непрофессионализма украинских спецслужб, которые допустили серию промахов. А, кроме того, оно показало, что система обеспечения безопасности граждан и государства в целом практически не работает в Украине. При этом специалисты подчеркивают, что на протяжении более чем трех лет постоянно звучат замечания экспертов по поводу недостатков системы обеспечения безопасности Украины, но власть их упорно отказывается слышать и принимать во внимание. И результат такой глухоты чиновников, неготовности учитывать замечания и менять работу спецслужб мы видим: это покушение, а затем и убийство патриота и добровольца Амины Окуевой, взрыв возле телеканала "Эспрессо", в результате которого погибло два человека, различные диверсии врага на территории Украины, в частности, взрывы на складах боеприпасов, и т.д.

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Какие выводы можно сделать об эффективности работы украинских спецслужб после убийства Амины Окуевой? Кто может стоять за этим преступлением? Какие шаги власти, помимо надлежащего расследования, теперь были бы логичными со стороны власти? Об этом и много другом эксперты рассказали в комментариях "Главреду".

Генерал-лейтенант, экс-заместитель главы СБУ Александр Скипальский:

Убийство Амины Окуевой, как и многие другие ситуации, в очередной раз показало, что спецслужбы врага обыгрывают нас, опережают наши действия и в какой-то степени даже издеваются над нами. А украинские спецслужбы позволяют и дают возможность российским спецслужбам это все делать.

Ведь несколько месяцев назад на Окуеву и ее мужа уже было совершено покушение, но тогда им удалось отстоять себя и благодаря своему жизненному опыту поранить неплохо подготовленного специалиста, который на них напал. Тогда, слава Богу, они остались живы.

Разведка и контрразведка повели себя недопустимо — Окуеву и Осмаева нельзя было выпускать из поля зрения. Они должны были постоянно находиться под пристальным вниманием, в стопроцентном поле зрения спецслужб хотя бы для того, чтобы вывести на след тех, кто организовал первое покушение.

Рассуждать сейчас об охране, о том, что Окуева и ее муж отказались от нее, — это всего лишь реплики Геращенко, Авакова и Шкиряка... Нормальная спецслужба должна так вести наблюдение, чтобы объект даже не заметил того, что он находится под постоянным контролем спецслужб.

Это — первый промах, за который должны ответить. Иначе, если за это никто не ответит, будет складываться впечатление, что все это было сделано специально.

Второй момент — это убийство стало свидетельством того, что у наших спецслужб и разведки нет агентуры, которая бы добывала и предоставляла информацию на опережение.

Третье — контрразведывательный режим, о котором мы много говорим, но остается неотработанным контрразведывательный поиск для того, чтобы выявлять людей, которые руководят операцией.

Так, к примеру, я думаю, что сопровождение машины Амины Окуевой велось по системе навигации, либо был размещен и настроен специальный радиомаяк в этом автомобиле. Ну, а то, что велась прослушка Окуевой и Осмаева, и, таким образом, была собрана информация о них, об их маршруте, что и позволило затем на пути их следования сделать засаду, — это очевидно. И эти моменты было очень легко выявить нашим спецслужбам и предотвратить.

После первого покушения было очевидно, что от Окуевой и Осмаева не отстанут, и что они будут оставаться в опасности. Ведь Окуева была очень талантливой. Она готовила передачу, с помощью которой поднимала чеченский народ на борьбу с российским агрессором. И это тоже добавило врагу злости и желания ее ликвидировать.

Я считаю, что причиной того, что все это случилось, и что наши спецслужбы не сработали должным образом, является кризисная система, которую нельзя исправить просто путем разговоров. Порошенко наконец должен почесать затылок, отбросить свое субъективное отношение и дать профессионалам дорогу к защите своей родины. Это наша обязанность, согласно закону о нацбезопасности. Ведь каждый гражданин отвечает за безопасность страны. Каждый — и президент, и глава СБУ, и члены СНБО, и простой гражданин — обязан обеспечивать безопасность.

Потому от тех, кто, прежде всего, обязан обеспечивать безопасность государства, нужно требовать демонстрировать конкретные результаты своей работы либо оставить свои должности. Если они не справляются, то найдутся люди, которые справятся с данной проблемой.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж:

Нынешняя украинская система обеспечения безопасности граждан пребывает на самом низком уровне. И убийство Окуевой это подтверждает. В Украине не создана целостная система — такая модель работы, которая бы предусматривала общую деятельность разведки, СБУ, правоохранителей и т.д. В этой системе разведка бы выявляла подготовку терактов или диверсий и действовала на их упреждение терактов и диверсий, подобных взрывам на складах боеприпасов, убийству Окуевой, покушению на Мосийчука и т.д. СБУ в комплексе с разведкой должна выявляла подрывную деятельность на территории нашего государства. Полицейские структуры при этом призваны вести оперативную работу, выявляя преступников, которые используются либо для совершения терактов, либо в криминальных разборках. То есть такая модель предусматривает комплекс мер и включает все разведывательные, контрразведывательные, правоохранительные, оперативные и технические элементы, агентурную работу.

Эта модель действует во всех передовых странах мира и препятствует деятельности террористических групп, шпионов и уголовных преступников.

Убийство Окуевой стало очередным свидетельством того, что в Украине система обеспечения безопасности граждан не работает, она попросту не создана. У нас колоссальная проблема с обеспечением безопасности как государства в целом, так и отдельных граждан.

Кому могло понадобиться устранять Окуеву? Турчинов сразу возложил вину за случившееся на Россию. Но хотелось бы, чтобы наши политики и советники Авакова не винили сразу Россию или ФСБ, а рассматривали разные версии. Хотя вполне может быть, что за убийством Амины Окуевой стоит Россия. Но эта версия не должна быть единственной. Потому что здесь может быть и российский след, и результат действий террористических организаций, и чеченский след. Допускаю, что вполне могли быть разборки между чеченцами в Украине (а тут действуют различные группировки). Это также может быть связано с политическими аспектами, с бизнесом и криминальными конфликтами.

Потому некорректно озвучивать лишь одну версию — "руку Москвы" — и ставить перед следствием задачу прорабатывать именно ее, поскольку это уводит нас от реальных фактов. По этой причине политикам и руководству страны лучше воздержаться пока от заявлений о версиях, потому что это будет давлением на следствие и суд.

Ведь с Окуевой уже была одна резонансная история, которую поначалу квалифицировали как теракт, а затем — как покушение на убийство. Тогда Амину и ее супруга даже не признали потерпевшими. Значит, у следствия были какие-то другие данные… Возможно, были предпосылки считать это разборками или усмотреть в случившемся криминальный след. Это могли быть и действия спецслужб — СБУ тогда должна была глубоко расследовать это происшествие. Но так не случилось. И даже сняли охрану! Да, в данной ситуации охрана мало на что влияет, но даже ее убрали. Ведь если на этих людей охотятся уголовники или спецслужбы России, то вполне очевидно, что необходимо предпринять меры по защите этих граждан. А у нас посчитали, что раз уж Окуева и ее муж отказались от охраны, значит, ничего делать не надо. Но даже если к людям не приставляется охрана, то лучший способ предотвратить очередные покушения — глубокая оперативная работа СБУ, разведки и подразделений полиции, которые специализируются на этих направлениях.

В случае с Окуевой было первое покушение, потому можно было легко предположить, что ее не оставят в покое. Так и получилось.

Что было бы теперь логично сделать власти, кроме обеспечения тщательного расследования? Провести анализ ситуации, изменить кадровый состав СБУ, МВД, уголовного розыска и т.д. на профессионалов. Нужно создать координационный центр на базе СНБО для общей деятельности этих органов. Но этого не нужно требовать от тех людей, которые сейчас есть, — они уже доказали не раз на практике свою несостоятельность.

В цивилизованных странах в подобной ситуации в отставку уходит министр внутренних дел, руководитель службы безопасности, руководитель разведки. Они идут в отставку сразу, самостоятельно, не дожидаясь никаких материалов следствия или результатов. Потому что для всех очевидно, что произошел провал. А у нас такие провалы происходят тотально.

Я общаюсь с представителями различных общественных организаций из разных регионов, и они говорят, что в Украине сегодня — сплошной криминал, наступление терроризма, разгул преступности, то есть государство теряет контроль. А в такой ситуации необходимо навести порядок в рамках демократических принципов, а не с помощью репрессий против всех граждан. Потому что сейчас, думаю, попробуют применить легкий вариант — начнут прессовать граждан, а теракты тем временем будут продолжаться. Как правило, так и случается — после теракта вводятся ограничения для граждан, но не ведется эффективная работа по предотвращению подобных происшествий.

Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко:

Вывод, который мы можем сделать об эффективности работы украинских спецслужб после убийства Амины Окуевой, очевиден. Несмотря на три года войны и на то, что за это время их уровень подготовки повысился, в борьбе с такой мощной державой как Россия, которая имеет сильные спецслужбы, колоссальный опыт и несравнимо бо́льшие ресурсы, эффективность работы украинских спецслужб оставляет желать лучшего.

Необходим глубокий анализ происходящего в спецслужбах и — модное заезженное слово — реформирование этих структур. Конечно, в связи с последними событиями, а именно — убийством Амины Окуевой, критикуя несостоятельность отечественных спецслужб, можно камня на камне не оставить, но лучше они от этого не станут.

К тому же, у нас уже весьма европейское законодательство, которое, к сожалению, до конца не реализуется. Я имею в виду гражданский контроль. Нам следует развивать гражданский контроль, чтобы всесторонне помогать спецслужбам, делать их сильными и профессиональными, и, с другой стороны, контролировать их, чтобы они не увязали в коррупционных подходах.

Не следует забывать, что после первого покушения на Окуеву и Осмаева наши спецслужбы предлагали им защиту, но те отказались. Они, безусловно, смелые и решительные люди, но, на мой взгляд, нужно было воспользоваться этим предложением. Поскольку было очевидно, что они — в непростой ситуации, а преодолевать ее нужно было совместно. Да, наше государство часто не может обеспечить сохранность людей, которые известны, и на которых могут быть покушения. Но им все равно следовало не самим защищаться, а совместно с нашими спецслужбами. От чего они отказались. И — имеем известный результат.

Кому могло понадобиться убийство Окуевой? За этим, безусловно, могла стоять Россия и Рамзан Кадыров.

После этих событий нам, конечно же, нужно ввести визовый режим с Россией, потому что в Украину завезено множество диверсионных структур, которые обеспечивают различные акции и диверсии на нашей территории. Мы просто не можем допустить, чтобы они могли и дальше так же легко сюда попадать.

Плюс — мы должны задуматься об активных действиях. Потому что российское руководство понимает только силу. Должны быть ответные решительные шаги. Потому что у нас идет одно событие за другим… Война есть война.