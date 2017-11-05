Страшная находка. Во львовском мусорнике обнаружили тело младенца

Во Львове женщина родила в номере гостиницы ребенка, которого после родов выбросила на мусорник.

Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская, сегодня в 08.00 в полицию поступило сообщение, что на мусорной площадке возле одной из гостиниц, которая находится на объездной дороге возле Львова, обнаружен пакет с телом ребенка.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что в пакете находится тело новорожденного мальчика. "Предпринятыми мероприятиями полицейскими установлено, что этой ночью в одном из номеров этой же гостиницы 25-летняя жительница Жовковского района Львовской области родила ребенка, которого после родов выбросила. Женщина является матерью двоих детей", - отметила Добровольская.

Все обстоятельства происшествия, причины смерти младенца, а также мотивы поступка женщины устанавливаются. Назначен ряд экспертиз. По данному факту возбуждено уголовное производство по факту умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после родов. Статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.