Под "обстрел" попали дома в Донецке. На складе боевиков ДНР прогремели взрывы

В районе населенного пункта Опытное, в результате нарушения мер безопасности во время хранения и обращения с боеприпасами, возник пожар на складе боеприпасов боевиков ДНР.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на своей странице в Facebook.

"Последствиями пожара стали взрывы и разлет боеприпасов. Под этот "обстрел" попал Киевский район и северная часть населенного пункта Донецк. Отмечены повреждения жилых домов и инфраструктуры города", — говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК предупредила, что террористы ДНР могут прибегнуть к провокациям в населенных пунктах на Донецком направлении, направленных против мирного местного населения с целью скомпрометировать и обвинить в этом ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что на Светлодарской дуге уничтожен вражеский склад боеприпасов.