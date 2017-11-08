Обещал решить вопрос в суде. На Ровенщине на взятке погорел начальник отдела прокуратуры

В Ровенской области начальника отдела прокуратуры задержали на взятке сотрудники генеральной инспекции Генпрокуратуры и Управления защиты экономики в Ровенской области совместно с Департаментом защиты экономики Нацполиции.

Из автомобиля прокурора правоохранители изъяли 2,5 тысячи долларов США, которые он получил в качестве взятки, сообщили в Департаменте защиты экономики НПУ.

Правоохранители установили, что руководитель одного из отделов Сарненской местной прокуратуры требует от гражданки 2,5 тысячи долларов США неправомерной выгоды.

В настоящее время в суде рассматривается дело по обвинению лица в незаконном добыче янтаря-сырца в составе организованной преступной группы. За данное уголовное преступление злоумышленнику может грозить реальный срок наказания.

За указанную сумму прокурор пообещал повлиять на судью с целью вынесения приговора, которым обвиняемый будет освобожден от уголовной ответственности на основании Закона Украины "Об амнистии в 2016 году", и возвращено арестованное во время досудебного расследования транспортное средство.

Сегодня, 8 ноября, на одной из заправочных станций работники генеральной инспекции ГПУ, Департамента защиты экономики Национальной полиции и Управления защиты экономики в Ривненской области задержали прокурора. Из его автомобиля правоохранители изъяли 2500 долларов США, которые он получил от гражданки, представляющий интересы обвиняемого.

В настоящее время проводятся процессуальные мероприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что на взятке в 26 тысяч долларов попался глава хозсуда Сум.

Фото: npu.gov.ua.