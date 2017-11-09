В Одессе горел кондитерский цех, столб дыма поднимался на 30 метров, опубликованы фото и видео

В Одессе горел один из цехов ЗАО "Одессакондитер", которое расположено по адресу 3-й Водопроводный переулок, 9. Огненный столб дыма поднимался на 30 метров.

Как сообщил начальник пресс-службы Главного управления ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник, сегодня произошло возгорание неэксплуатируемого здания, пишет УНИАН.

По предварительным данным, пострадавших нет, площадь, которую охватил огонь, составляет порядка 300 кв. м.

"В настоящее время огонь локализован. Тушение продолжается", — сообщил Мельник. Столб черного дыма, поднимающийся над зданием, виден на территории почти всего города.

Очевидцы говорят, что в районе возгорания огонь поднимался на 20-30 метров и были слышны хлопки, пишет "Сегодня".

"Очень большая шапка черного дыма возле железнодорожных путей, через нее пробиваются столбы огня, метров на 20-30, выше пирамидальных тополей", — рассказала одесситка Елена.

"Мы стояли у окна, услышали хлопок, а потом заметили большое пламя и повалил дым — сначала черный, потом светлее", — рассказал нам очевидец Илья.

Напомним, 15 сентября произошел пожар на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" в Одессе. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. При разборе обгоревших руин были обнаружены останки двух девочек, через некоторое время было сообщено о фрагментах еще одного тела.

фото: segodnya.ua; odessa-life.od.ua; видео: Пушкинская.net