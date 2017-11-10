Нож достал легкие. На Виннитчине убили атошника

В четверг вечером, 9 ноября, в городе Немиров Винницкой области на остановке общественного транспорта злоумышленник ножом смертельно ранил 27-летнего участника АТО на Донбассе и скрылся.

Об этом пишет vlasno.info, ссылаясь на данные начальника Немировского отдела полиции ГУ Нацполиции в регионе Александра Короля.

По его словам, погибшему нанесли один удар в область лопатки справа, нож достал легкие.

"Он жил в селе Высшая Крапивна Немировского района, а тот, кто наносил удар — в селе Остапковцы", — отметил собеседник, добавив, что сейчас правоохранители ищут нападавшего.

По словам исполняющего обязанности старосты Высшей Крапивны Владимира Мельника, парня демобилизовали в прошлом году. "Саша же прошел в зоне АТО авдеевскую промзону, где было очень "горячо", а погиб дома, от ножа", — подчеркнул чиновник.

Напомним, 24 сентября в Николаеве в ночном клубе компания местных подростков избила АТОшника Игоря Кочнева, после случившегося были задержаны семь человек. Пострадавший говорил, что его одновременно били четыре-пять посетителей.