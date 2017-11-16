Удар по контрабанде. На Закарпатье силовики проводят спецоперацию с авиацией и броневиками

Масштабная спецоперация по противодействию контрабанды проводится силовиками в Закарпатской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что к спецоперации привлечены подразделения ГПСУ, полиции, и военной прокуратуры.

"Основная цель — нанесение существенного удара по организаторам незаконной деятельности на государственной границе Украины. К операции привлечена пограничная техника, в том числе бронированная, и пограничная авиация", — говорится в сообщении.

"В настоящее время обыски продолжаются в десятках помещений, в частности частных лиц, причастных к противоправной деятельности", — добавили в ГПСУ.

Напомним, ранее в Ужгороде силовики прекратили деятельность преступной группировки, которая занималась контрабандой оружия и наркотиков из стран Центральной Европы.

Фото: dpsu.gov.ua.