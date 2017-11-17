Поврежденные авто, пострадавшие люди. На Днепропетровщине произошло масштабное ДТП

В пятницу утром, 17 ноября, в Каменском Днепропетровской области на мосту через реку Днепр столкнулись десять автомобилей, есть пострадавшие.

Об этом пишет sobitie.com.ua.

В то же время издание уточнило, что масштабная авария произошла в 8:52.

В результате ДТП повреждены Opel Vectra, Opel Vivaro, Cherry Tiggo, Volkswagen Passat, Chevrolet Niva, "Москвич", Lexus, Ford Sierra, Lada и автобус ПАЗ.

"Водители автомобилей не могут объяснить, какая машина их зацепила. Некоторые утверждают, что их машины ударяли другие, которые не получили серьезных повреждений и скрылись с места ДТП", — говорится в статье.

На месте происшествия работали врачи скорой помощи и полиция. К медикам обратились двое пострадавших — мужчина и женщина, у первого черепно-мозговая травма, а у второй — ушиб ребер. Они отказались от госпитализации. В автобусе ехали люди, среди них никто не пострадал.

"Первым в веренице поврежденных авто стоит Ford Sierra, у него разбита передняя часть и смят капот. Последний — Opel Vectra, за рулем которого пострадавшая женщина, обращавшаяся к работникам "скорой". Из-за ДТП проезд по мосту ограничен, здесь образовалась пробка", — отмечается в материале.

Напомним, 16 ноября в Киеве на проспекте Лобановского произошла масштабная авария с участием сразу пяти автомобилей, пострадали два человека, в частности, ребенок. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Фото: sobitie.com.ua