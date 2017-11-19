В Варшаве вандалы "украсили" стену антиукраинской надписью - СМИ

На железнодорожном виадуке в районе улицы Цирюльников между станциями "Веселая" и "Ремберт" в Варшаве неизвестные вандалы написали "Смерть Украине".

Соответствующий снимок с описанием места, полученный от одного из очевидцев, опубликовало издание "Wyborcza.pl".

Согласно обнародованным данным, через этот виадук проходят как пригородные, так и междугородные поезда, следующие от восточных границ Польши, а также объездом из города Люблин.

"Буквы высотой около полуметра, а вся надпись длиной около 10 метров. При въезде в Варшаву это видно справа", - утверждает автор снимка.

Напомним, ранее Польша призвала европейские страны отказаться от российского газа.