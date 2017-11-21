В Тернополе депутат избил двух полицейских

В Тернополе депутат облсовета набросился на полицейского и его напарницу и нанес им серьезные травмы. УНИАН со ссылкой на сектор коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области сообщает, что сотрудникам пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью.

В 16:30 депутат Тернопольского областного совета сообщил полицейским о том, что на вул. Замковой автомобиль Daewoo Lanos припаркован с нарушением правил дорожного движения. До прибытия правоохранителей нарушитель покинул место остановки. Командир роты патрульной полиции №4 Юрий Гоик рассказал, что заявитель начал агрессивно себя вести и не реагировал на замечания стражей правопорядка. Мужчина в инвалидной коляске сорвал у одного из полицейских жетон и выхватил рацию.

Патрульные пытались успокоить депутата, однако он схватил девушку-полицейскую за волосы и упал с инвалидной коляски, потянув девушку за собой. В результате депутат повредил мобильный телефон инспектора и нанес ей серьезную травму.

В больнице у патрульного диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб нижней челюсти, а у девушки – закрытую черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей головы и сотрясение. Депутат отказался давать показания и не вернул отобранный жетон. Сейчас в полиции решают вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 УКУ (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).

Ранее сообщалось, что в Одессе арестовали грабителя, притворявшегося сотрудником СБУ.