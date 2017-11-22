Легковушка лишилась передка, есть жертвы. На Львовщине столкнулись туристический автобус и иномарка

В среду утром, 22 ноября, возле села Сможе Львовской области столкнулись туристический автобус и легковой автомобиль, погибли два человека, три — пострадали, говорится на странице ГУ Нацполиции в регионе в Facebook.

В ведомстве уточнили, что авария произошла около 9:00 на трассе Киев — Чоп, на фото, опубликованном правоохранителями, видно, что легковушка почти полностью лишилась передней части.

"Как предварительно установили правоохранители, столкнулись туристический автобус "Сетра", за рулем которого находился 46-летний житель Кривого Рога, и легковушка "Пежо" польской регистрации", — отмечается в сообщении.

В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия погибли 48-летний водитель иномарки и его 49-летняя пассажирка. Еще трое пассажиров "Пежо" получили травмы, двое из них в тяжелом состоянии госпитализированы.

"Автобус ехал из Трускавца в Закарпатье, на момент столкновения кроме водителя в салоне находилось 48 человек. Предварительно установлено, что никто из пассажиров "Сетры" не пострадал", — добавили в полиции.

Напомним, вечером 20 ноября в Козелецком районе Черниговской области иномарка насмерть сбила женщину с двумя детьми, водитель задержан. Узнать больше о трагедии можно здесь.