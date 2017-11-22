В Луганске "зеленые человечки" Корнета расстреляли скорую, есть жертвы — журналист

В среду, 22 ноября, в захваченном Луганске "зеленые человечки" бывшего главы "МВД" Игоря Корнета расстреляли скорую помощь, есть погибшие и раненые, написал журналист Алексей Чибисов в Facebook.

В то же время он уточнил, что машина ехала на вызов.

"Буквально 20 минут назад "зеленые человечки" Корнета расстреляли скорую… Есть погибшие и раненые. Количество пока не ясно", — говорится в сообщении.

Напомним, 21 ноября в Луганске Игорь Корнет устроил "военный переворот". Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, ссылаясь на сведения своих источников, писал, что главарь псевдореспублики Игорь Плотницкий сбежал в Россию.