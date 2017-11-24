Во Львове отчим палкой до смерти забил пасынка

Во Львове во время бытового конфликта 78-летний отчим тяжело травмировал металлической палкой 54-летнего пасынка, пострадавший скончался в машине скорой помощи, говорится на странице Главного управления Нацполиции Львовщины.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел по ул. Ивана Пулюя, 23 ноября в 4:45 медики сообщили, что там от множественных травм головы скончался мужчина.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Было установлено, что погибший, 54-летний львовянин, который проживал в квартире вместе со своей женой и 78-летним отчимом", — отмечается в сообщении.

По данным полиции, около четырех часов утра между мужчинами возник бытовой конфликт, во время которого старший нанес младшему несколько ударов металлической палкой по голове, после чего вызвал медиков. Несмотря на все усилия приехавших врачей, потерпевший умер от полученных травм.

Начато производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. Суд уже избрал злоумышленнику меру пресечения — домашний арест в ночное время суток.

Напомним, в конце октября во Львове 14-летняя девочка выпрыгнула из окна своей квартиры, которая находится на 15-м этаже дома, и оставила после себя записку со словами ненависти к родителям.