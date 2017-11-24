Трагедия на Харьковщине. Кошка задушила младенца

В четверг 23 ноября, в селе Цуповка Дергачевского района Харьковской области на улице кошка, забравшись в коляску, задушила трехмесячного мальчика, говорится на странице полиции Харьковщины в Facebook.

В ведомстве уточнили, что несчастный случай произошел в результате того, что взрослые оставили младенца без присмотра, правоохранители узнали о нем в 19:00.

Копы выяснили, что трагедия случилась по месту жительства семьи ребенка, родители вывезли на улицу коляску с младенцем для прогулки и на некоторое время оставили одного.

"Когда взрослые вернулись, то увидели, что в коляску забралась кошка и легла ребенку на лицо. По предварительным выводам экспертов, смерть мальчика наступила в результате асфиксии", — отмечается в сообщении.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса.

Напомним, 18 ноября в Тернополе задохнулся пятимесячный мальчик, родители утром заметили, что он не дышит, следователи предполагают, что младенец умер из-за укрытия покрывальцем или каким-то другим полотном.