СБУ задержала наркокурьера с гашишем на полмиллиона долларов, опубликованы фото и видео

Пресечена попытка ввоза из Европы в Украину крупной партии наркотиков стоимостью более пятисот тысяч долларов США.

Контрабанду планировали перевезти транзитом через Украину в соседнее государство, рассказали.

"Во время таможенного контроля пассажирского автобуса на украинско-венгерской границе оперативники СБУ задержали жителя Черновицкой области. Среди его личных вещей правоохранители обнаружили и изъяли три коробки, в которых злоумышленник спрятал под видом детских средств гигиены почти тридцать три килограмма гашиша. Стоимость изъятой партии наркотиков на "черном рынке" составляет более пятисот тысяч долларов США. Наркокурьеру объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — сообщили в пресс-центре СБУ.

Продолжаются следственные действия по установлению других лиц, причастных к организации наркотрафика.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве злоумышленники через почту сбывали конфеты с наркотиками.