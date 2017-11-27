Сын нардепа Попова отказался давать показания об ограблении магазина

Сын народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова отказался давать показания о попытке ограбления продуктового магазина.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец рассказала "Громадскому радио", что второй подозреваемый от дачи показаний также отказался.

"После общения с адвокатами, воспользовавшись 63 статьей Конституции, не дают показаний", - сообщила Максимец.

Она также уточнила, что за попытку ограбления магазина на Оболони несовершеннолетним парням инкреминируется ч.3 ст.187 – разбойное нападение, соединенное с проникновением в помещение. 28 ноября прокурор обратится в суд с ходатайством об избрании Богдану Попову и его сообщнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Максимец уточнила, что нардеп общался со своим сыном, однако пытался ли он повлиять на расследование ей не известно.

"Сейчас никто не может повлиять ни на органы предварительного расследования, ни на процессуальных руководителей. Есть свидетели, есть видеодоказательства совершения преступления", - уточнила Максимец.

Напомним, 14-летний Богдан Попов с подельником пытался ограбить продуктовый магазин в Киеве. Полиция задержала парней и изъяла у Попова стартовый пистолет "Retay" калибра 9 мм с семью патронами.